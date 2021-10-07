ألمانيا تستعيد 8 نساء التحقن بتنظيم داعش

جدة - نرمين السيد - أعلنت الحكومة الألمانية، مساء أمس الأربعاء، عودة ثمانى نساء غادرن البلاد قبل سنوات للانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابى فى سوريا والعراق، حيث هبطت رحلة طيران عارض تقل النساء الألمانيات وأبنائهن الـ 23 على متنها قبيل منتصف ليل الأربعاء، فى مطار فرانكفورت.





وبحسب التقارير الألمانية، كانت النساء تعشن فى معسكر روج فى شمال شرق سوريا، والخاضع حاليًا لسيطرة الأكراد.

ومن جانبه، قال وزير الخارجية الألمانى هايكو ماس، إن العديد من النساء العائدات احتجزن لدى هبوطهن إلى المطار، موضحًا أنه كان على متن الطائرة ثلاث نساء أخريات وأبنائهن الـ 14 الذين أعادتهم الدنمارك.

وقدمت الولايات المتحدة الدعم اللوجيستي وساعدت السلطات الكردية في التحضير لعملية الإعادة إلى الوطن.

ووفقًا لمجلة "دير شبيجل" الألمانية، فإن النساء تتراوح أعمارهن بين 30 و38 عامًا، وأن بعضهن محتجزات فى مراكز احتجاز مع أبنائهن منذ سنوات.

وأعادت ألمانيا نساء من أراض كانت تتبع داعش من قبل، لكن هذه هى أكبر عملية حتى الآن، وفقا لصحيفة "بيلد"، حيث مثُلت العديد من العائدات السابقات بالفعل أمام المحكمة فى ألمانيا للاشتباه فى قيامهن بأنشطة إرهابية وتهم أخرى.