مقتل قرابة 1.500 مدنى بسبب ألغام زرعها الحوثى فى اليمن

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت "رويترز"، قال مكتب ممثل منسق الشئون الإنسانية للأمم المتحدة فى اليمن، عبر تويتر، إن الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب الدامية، التي تعصف بالبلاد منذ 7أعوام لا تزال تتسبب فى قتل وتشويه المدنيين وتشكل مخاطر كبيرة على عمال الإغاثة.

وذكر البيان أن وكالات الإغاثة تدعو المانحين لتقديم المزيد من الموارد لدعم جهود إزالة الألغام فى اليمن، حيث حصدت هذه الألغام أرواح آلاف اليمنيين إذ أنها أصابت عشرات الآلاف بإصابات خطيرة.

كما كشفت تقارير منظمات دولية ومحلية عن أن اليمن شهد أكبر زرع للألغام فى الأرض منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

وتقول وزارة حقوق الإنسان فى الحكومة اليمنية، إن الحوثيين زرعوا أكثر من مليون لغم فى اليمن منذ بداية الحرب.