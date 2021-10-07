الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد أو برقم الهوية في المملكة العربية السعودية. حيث يتم الاستعلام عن الفاتورة من خلال الموقع الرسمي لشركة الكهرباء السعودية. كذلك تتيح شركة الكهرباء للعملاء من المواطنين والمقيمين الحصول علي الخدمات إلكترونيا عبر البوابة. ومن ثم يستطيع العملاء الاستعلام عن الخدمات إلكترونيا في أي مكان داخل المملكة دون الحاجة للذهاب لمقر الشركة أو الفرع. كذلك يمكن الاستعلام عن الفاتورة بسهولة عن طريق رقم العداد ويعرف أيضا برقم الحساب أو عن طريق رقم الهوية. وذلك من خلال الموقع الرسمي للشركة أو من خلال التطبيق. ونتعرف ألان علي خطوات الاستعلام عن الفاتورة برقم العداد أو رقم الهوية.

الدخول إلي الرابط الرسمي لشركة الكهرباء السعودية من الرابط www.se.com.sa. ثم نقوم بتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور والضغط علي أيقونة تسجيل دخول. بعد ذلك من القائمة نقوم باختيار خدمات المشتركين ثم خدمات الفواتير. ثم تظهر لك صفحة فاتورتك بها كافة تفاصيل الفاتورة منها نضغط على أيقونة استعلام عن الفاتورة الإلكترونية. بعد ذلك نضغط علي الاشتراك في الفاتورة الثابتة برقم الحساب ونقوم بإدخال رقم الحساب والضغط علي تحقيق. بعد ذلك تظهر أمامك الفاتورة الخاصة بك وبها المبلغ المقرر دفعة.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد أو رقم الحسابالاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم السجل المدني

الدخول إلي الموقع الرسمي لشركة الكهرباء السعودية من الرابط www.se.com.sa. ثم الضغط على أيقونة استعلام الفواتير من القائمة. بعد ذلك نقوم بكتابة جميع البيانات المطلوبة. ثم يطلب الموقع اسم المستخدم وكلمة المرور. بعد ذلك نقوم بإدخال رقم الهوية. ثم الضغط على أيقونة دخول وسوف تظهر فاتورة الكهرباء الخاصة بك.

نقوم بتحميل التطبيق الخاص بشركة الكهرباء للاندرويد من الرابط play.google.com ولأجهزة الأيفون من الرابط apps.apple.com. بعد ذلك نقوم بتنصيب التطبيق علي الهاتف. ثم الضغط علي إنشاء حساب جديد وتسجيل الدخول. بعد ذلك من القائمة الضغط علي الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب. ثم نقوم بإدخال رقم الحساب الخاص بالمشترك والضغط على أيقونة تحقق. بعد ذلك تظهر الفاتورة الخاصة بك بها المبلغ المفروض سداده.

الاستعلام عن طريق تطبيق الشركة