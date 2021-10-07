مجددًا.. إغلاق مطار لاس بالماس بسبب حمم بركانية

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "فرانس برس"، قالت الناطقة باسم الشركة الإسبانية إن "المطار لم يعد يعمل فى الوقت الراهن"، مضيفة أنه يجب القيام بتنظيف الرماد الذى تجمع على المدرجات قبل التمكن من إعادة فتحه.
وبحسب الوكالة، فإن هذا الإغلاق هو الثانى منذ بدء ثوران البركان فى 19 سبتمبر، إلا أنه "لن يستمر طويلاً على الارجح" حسبما أكدت متحدثة الشركة.
ومنذ مساء الأربعاء، حذرت شركة الطيران "بينتر" من أنها ستلغى رحلات. وقالت الشركة فى تغريدة لها: "غدا، 7 أكتوبر، سيتم إلغاء كل رحلاتنا مع لاس بالماس. وهذا التعليق سيستمر إلى حين تحسن الأحوال وإلى أن نتمكن من الطيران مجددًا بأمان".
وحذت شركة "كنارى فلاى" حذوها، قائلة إنها تعلق بشكل مؤقت كل رحلاتها من وإلى لاس بالماس.
وبدأ ثوران البركان فى 19 سبتمبر الماضى، دون أن يوقع أى قتلى أو إصابات، إلا أنه تسبب فى إجلاء أكثر من ستة آلأف شخص، وخلف أضرارًا بالغة فى هذه الجزيرة الصغيرة التى يسكنها 85 ألف نسمة.
ويؤكد معهد البراكين فى الكنارى أن أكثر من ألف مبنى تدمر من جراء الحمم البركانية التى غطت 422 هكتارا من الجزيرة، ووصلت إلى البحر أيضًا.
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