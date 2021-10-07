مقتل 9 جنود على الأقل فى كمين نصبه مسلحون فى مالى

جدة - نرمين السيد - ووفقًا للبيان العسكرى، فإن قافلة للجيش كانت فى طريقها بين بلدتى كورو وباندياجارا، بالقرب من الحدود مع بوركينا فاسو، عندما تعرضت لهجوم بعبوات ناسفة، تلتها نيران كثيفة حوالى الساعة 11:25 صباحًا بالتوقيت المحلى.
وأشار الجيش إلى أن قواته "ردت بقوة" على الهجوم، وطاردت المهاجمين، ونفذت عملية بحث فى الجو وعلى الأرض لا تزال جارية.
وأكد البيان مقتل 15 مهاجمًا، وضبط 20 دراجة نارية، بينما دمرت ثلاث عربات تابعة للجيش.
وتنشط العديد من الجماعات المسلحة فى مالى والدول المجاورة فى منطقة الساحل، وهى منطقة تمتد جنوب الصحراء من المحيط الأطلسى إلى البحر الأحمر، وينتمى البعض لتنظيم داعش، فى حين ارتبط آخرون بتنظيم القاعدة.
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