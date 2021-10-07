زعيم الجمهوريين يقترح تسوية مؤقتة لمنع تخلف أمريكا عن سداد ديونها

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ"فرانس برس"، طرح الجمهورى ماكونيل خطة من شقين، "من أجل حماية الأمريكيين من أزمة على المدى القصير أثارها الديمقراطيون"، تسمح للديمقراطيين بالمصادقة فى أسرع وقت ممكن على سقف جديد للدين، سيكون صالحًا حتى ديسمبر.
وبحسب الوكالة، ستعطى هذه الخطة الوقت المطلوب لحزب الرئيس جو بايدن، للمصادقة بأصوات الديمقراطيين فقط على حل طويل المدى، من خلال مناورة برلمانية معقدة.
وقال ماكونيل فى بيان: "سنسمح للديمقراطيين باللجوء إلى الاجراءات المعمول بها لإقرار رفع سقف الدين إلى مبلغ محدد بالدولار لتغطية المستويات الراهنة من الإنفاق حتى ديسمبر".
وأضاف: "سيسقط هذا الأمر حجج الديمقراطيين حول الوضع الملح الذين تسببوا فيه بأنفسهم".
يذكر أن سقف الدين العام، الحد الأقصى قانونًا للمديونية العامة فى الولايات المتحدة، محدد عند 28.4 تريليون دولار، وبحسب وزارة الخزانة الأمريكية، فإن 18 أكتوبر هو موعد بلوغ هذا السقف.
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