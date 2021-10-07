الصحة العالمية تبدأ شحن إمدادات طبية إلى كوريا الشمالية لمواجهة كورونا

جدة - نرمين السيد - ووفقاً لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، قالت المنظمة فى تقريرها الأسبوعى حول تداعيات كورونا: "لدعم كوريا الشمالية بالإمدادات الطبية الأساسية لكورونا، بدأت منظمة الصحة العالمية الشحن عبر داليان".

ويتحدث التقرير عن التطورات التى شهدتها الفترة من 20 إلى 26 سبتمبر، ما يعنى أن الشحنة بدأت التحرك أواخر الشهر الماضى. فيما لم يحدد التقرير توقيت ونوعية المواد الطبية التى تم إرسالها إلى كوريا الشمالية.

وكانت بيونج يانج قد شددت الضوابط الحدودية منذ تفشى فيروس كورونا فى الصين، ما كان يعنى عدم إمكانية شحن المواد الأساسية والإمدادات الطبية إلى كوريا الشمالية.

كما أغلقت كوريا الشمالية طريقا ملاحيا رئيسيا يربط داليان بميناء نامبو الغربى فى يوليو، عندما رفعت حالة الطوارئ لمكافحة الوباء إلى أعلى مستوى.

وزعمت كوريا الشمالية أنها خالية من فيروس كورونا، ورفضت تلقى المساعدة الخارجية فى حملتها لمكافحة الوباء خشية أن تنقل أى شحنة خارجية الفيروس إلى أراضيها.

وقال تقرير لمنظمة الصحة العالمية إن نحو 40.700 مواطن فى كوريا الشمالية قد خضعوا لاختبار كورونا التشخيصى، ولكن "لم يتم الإبلاغ عن أى حالة إصابة بكورنا اعتبارًا من 23 سبتمبر 2021".