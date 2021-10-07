نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع التقديم في الهجرة العشوائية إلى أمريكا dvprogram.state.gov وشروطها والمواعيد في المقال التالي

عمر شويل - جدة موقع التقديم في الهجرة العشوائية إلى أمريكا 2022 والذي تزداد عمليات البحث عنه بكثافة، حيث كان موقع السفر الذي يتبع مكتب الشؤون القنصلية الأمريكية، قد أعلن عن فتح باب التسجيل في موقع تقديم الهجرة إلي أمريكا، حيث من المقرر أن يكون موعد التسجيل في قرعة أمريكا 2022 بداية يوم 7 أكتوبر ويستمر التقديم في اللوتري الأمريكي حتى 10يوم نوفمبر المقبل، وقد تحدد أن يكون التسجيل في قرعة الهجرة إلى أمريكا مجاناً عبر الرابط الإلكتروني الخاص بالهجرة العشوائية.

موقع التقديم في الهجرة العشوائية إلى أمريكا

يعتم الكثيرون بالتسجيل كل عام في موقع الهجرة العشوائية إلي أمريكا للحصول «الجرين كارد» ويتم التقديم إلكترونياً عبر موقع الهجرة إلى أمريكا، والتمتع بالمميزات التي يحصل عليها والتي من بينها إمكانية السفر في أي وقت إلى الولايات المتحدة والاستفادة من الخدمات التي تقدمها الحكومة الأمريكية سواء في التعليم أو الصحة أوالضرائب، ويتقدم كل عام اكثر من عشرة ملايين شخص ويتم عمل قرعة لاختيار حوالي 55 ألفا فقط من الأشخاص الذين تقدموا من الدول العربية وغير العربية المسموح لها بذلك.

شروط التسجيل في اللوتري الأمريكي

يجب أن يتوفر ‏جواز سفر للشخص المتقدم كشرط أساسي للتقديم في اللوتاري الأمريكي، ويكون ساري المفعول

‏يجب أن يكون عمرك أثناء التقديم في لوتري أمريكا

‏أن يتقدم بشهادات تثبت أنه قد قضي 12 عاما في التعليم على الأقل مثل شهادة الثانوية العامة أوشهادة حصوله الدبلومات الفنية وما أعلي.

‏يقدم أوراق يثبت الحالة الاجتماعية ويجب أن يكون عمره لا يقل عن ‏18 عاما أو أكثر

سيقوم تقديم صورة حديثة الالتقاط لم يمض عليها أكثر من 6 أشهر من مواعيد تقديم الهجرة إلى أمريكا.

5- ‏أن يكون الشخص منتمي لاحدي الدول التي تم السماح لها بالتقديم في الهجرة العشوائية إلي أمريكا 2023

موعد ظهور نتائج القرعة الأمريكية 2021-2022

سيكون موعد إعلان نتائج قرعة الهجرة العشوائية إلى الولايات المتحدة يوم 8 مايو القادم 2022، حيث سيتم تنظيم حفل إعلان نتائج اللوتري الأمريكي اللوتري، وسيتمكن المتقدمين من الاستعلام عن نتيجة قرعة قرعة الهجرة إلي أمريكا عبر من خلال الرابط الإلكتروني الخاص بالهجرة العشوائية لأمريكا .