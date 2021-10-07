اكتشاف نوع جديد من "الحوت القاتل"

اكتشف علماء نوعا جديدا من عائلة "الحوت القاتل" يصطاد الثدييات الكبيرة بما في ذلك عجول البحر والفقمات والدلافين قبالة الساحل الغربي للولايات المتحدة الأميركية.

وأطلق العلماء على السلالة الجديدة من الحيتان اسم "حيتان الساحل الخارجي العابرة"، وأشاروا إلى أنها تفضل الصيد في أخاديد المياه العميقة في المحيط الهادئ، وليس بالقرب من الشاطئ، وتتمتع بإصدارها لأصوات مميزة غريبة.

وتختلف هذه الحيتان عن تلك المعروفة باسم "حيتان بيغ القاتلة"، بأن صوتها يكون في طبقة أعلى، وتقضي وقتا أطول على طول الجرف القاري قبالة كاليفورنيا.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن الباحث في الثدييات البحرية بجامعة كولومبيا البريطانية، جوش ماكينز، قوله: "تفضل هذه الحيتان المياه العميقة حيث يوجد الكثير من الغذاء".

ووفق مجلة "الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي"، فقد عثر على 26 حوتا من هذه السلالة قبالة جزيرة فانكوفر، هذا إلى جانب رصد عدد منها في المياه بين ولاية أوريغون ووسط كاليفورنيا.

وأشار ماكينز إلى أن الحيتان المكتشفة تتميز عن غيرها بتبنيها لنظام غذائي مختلف مقارنة بباقي الحيتان، حيث تفضل اصطياد الثدييات كبيرة الحجم، داعيا إلى حماية هذه الحيوانات المهددة بالانقراض.