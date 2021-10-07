بعد أزمة أوكوس.. أستراليا ترحب بعودة السفير الفرنسى إلى كانبيرا

جدة - نرمين السيد - وفي حديث لقناة "9 نيوز" الأسترالية، اليوم الخميس، أعرب فريدنبرج عن أمله فى أن "تتمكن أستراليا وفرنسا من تجاوز خلافاتهما، وإعادة العلاقات إلى المسار البناء بعد عودة السفير الفرنسى إلى كانبيرا".

وحسبما نقلت شبكة "روسيا اليوم"، قال الوزير الأسترالى: "نرحب بعودة السفير الفرنسى"، لافتًا إلى أن "العلاقة بين البلدين ظلت قوية على مر السنين".

يأتى ذلك بعدما أعلن وزير الخارجية الفرنسى جان إيف لودريان، أمام البرلمان، أمس الأربعاء، أن بلاده ستعيد سفيرها إلى أستراليا، لكنها تعتزم إعادة النظر فى علاقاتها مع هذه الدولة بعد فسخ اتفاقية الغواصات.

وأضاف لودريان: "طلبت من سفيرنا العودة إلى كانبيرا، لتنفيذ مهمتين: المساعدة فى إعادة النظر فى علاقتنا مع أستراليا فى المستقبل، وحماية مصالحنا خلال تنفيذ قرار أستراليا وقف بناء الغواصات".

وفي يوم 15 سبتمبر، أعلنت أستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة، إقامة تحالف أمنى جديد باسم "أوكوس"، بما يمكن أستراليا من بناء 8 غواصات نووية باستخدام التكنولوجيا الأمريكية، وبموجب اتفاق "أوكوس" ألغت أستراليا اتفاقية شراء غواصات فرنسية تقدر قيمتها بـ50 مليار يورو.