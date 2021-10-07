موسكو تدعو طالبان لمحادثات بشأن أفغانستان

قال الممثل الخاص للرئيس فلاديمير بوتين بشأن أفغانستان، زامير كابولوف، اليوم الخميس، إن روسيا ستدعو ممثلين عن طالبان للمشاركة في محادثات دولية بشأن أفغانستان تعتزم استضافتها في موسكو يوم 20 أكتوبر/تشرين الأول.

ولم يقدم الممثل زامير كابولوف مزيدا من التفاصيل حول المحادثات المزمعة في تصريحات نقلتها وكالات الأنباء الروسية.

واستضافت موسكو مؤتمرا دوليا بشأن أفغانستان في مارس/آذار أصدرت خلاله روسيا والولايات المتحدة والصين وباكستان بيانا مشتركا يدعو الأطراف الأفغانية المتحاربة آنذاك إلى التوصل إلى اتفاق سلام وكبح العنف.

كما دعت طالبان إلى عدم شن أي هجمات خلال الربيع والصيف.

وبعدها سحبت الولايات المتحدة وحلفاؤها قواتهم من أفغانستان بعد 20 عاما من الحرب، واستولت طالبان على السلطة في تقدم خاطف وانهارت الحكومة السابقة.

وتشعر روسيا بالقلق من احتمال حدوث تداعيات في المنطقة وإمكانية تسلل إرهابيين إلى الجمهوريات السوفيتية السابقة في آسيا الوسطى والتي تعتبرها موسكو خط دفاعها الجنوبي.

وفي أعقاب وصول طالبان للسلطة أجرت موسكو تدريبات عسكرية في طاجيكستان وعززت العتاد في قاعدتها العسكرية هناك.

وقالت الرئاسة في طاجيكستان إن بوتين أجرى اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا مع الرئيس إمام علي رحمان بحث فيه الزعيمان الوضع الأمني المتعلق بالتطورات الأخيرة في أفغانستان.