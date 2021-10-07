كيفية وطريقة إرسال البرقية أو شكوي إلي الديوان الملكي وقيمة وإرسال البرقية

كيفية وطريقة إرسال البرقية أو شكوي إلي الديوان الملكي ، سمو الخادم الحرمين الشريفين بالمملكة العربية السعودية دائم الإطلاع، علي حياة المواطنين بتوفير لهم المساعدة الدائمة في الأوقات الخاصة والحرجة ونتعرف على كيفية إرسال الشكوي والإبلاغ أو طلب المساعدة من الديوان الملكي بالمملكة، يقوم علي هذه الخدمة مجموعة من الموظفين ذات الكفاءة والمهارات للاستجابة السريعة وخدمة المواطنين في كل وقت، ويوجد العديد من الطلبات في الأمور المختلفة مثل إعانة الأسرة أو العفو عن مسجون وغيره.

كيفية وطريقة إرسال برقية أو شكوي إلي الديوان الملكي

يتم إرسال برقية إلي الديوان الملكي باستخدام الرد السريع الذي أصبح من الوسائل المهمة داخل المملكة العربية السعودية، وتكتب البرقية بصيغة لها كلمات معينة يعرفها من يقوم بإرسال البرقيات بالبداية، بالسلام عليكم خادم الحرمين الشرفين الموجة إليه الرسالة، وتقوم كتبتها بصورة مختصرة ويتم منها تحقيق الهدف المباشر، حيث نوع الشكوي، وتنتهى بالسلام والدعوات وبدوام الصحة والعافية، والبرقيات دائما بتكون قصيرة ومعبرة، حيث يتم كتابة العنوان الديوان الملكي ويتم تقديم الطلب عبر رقم البريد الممتاز(7636) الرياض12911

من يرسل البرقية من داخل المملكة العربية السعودية، حيث تتكلف البرقية إلي الديوان الملكي نصف ريال سعودي للكلمة الواحدة.

وتتكلف الكلمة ستون ريال لمن هم خارج المملكة.

قيمة البرقية واحدة لجميع أنواع البريقات سواء كانت لطلب العفو أو إعانة أسرة أو حالات مرضية.

والطالبات المقدمة مثل وقف القصاص أو طلب مساعدة وغيرها من الطلبات الخاصة بالمواطنين.

يتم كتابة عنوان الديوان الملكي يقوم بتقديم الطلب عبر رقم البريد الممتاز(7636), الرياض12911

قيمة وتكلفة إرسال البرقيةالتواصل مع الديوان الملكي بالسعودية

طريقة التواصل مع الديوان الملكي وإرسال الرسالة.

رقم التواصل مع الديوان الملكي من داخل المملكة 8004000000.

الرقم الموحد لديوان الملكي من خارج المملكة العربية 920030003.

رقم الدعم العم الخاص بالديون الملكي لجميع المواطنين920022220.

البريد الإلكتروني لديوان الملكي[email protected]

لقد سهل البريد الممتاز أمكانية الإرسال للديوان الملكي بالسعودي، لأنه يعتبر أفضل الخدمات الموجودة حاليا، والطلب بإرسال برقية مستعجلة للديوان الملكي، حيث تبلغ تكلفة الرسالة المستعجلة إلي الديوان لملكي إلي اكثر من ريال عن كل كلمة، حتي يتم إرسالها في خلال ست ساعات، وعند إرسال برقية إنسانية عاجلة لديوان الملكي لها علاقة بإنقاذ أرواح، ويتم إرسال البرقية الإنسانية العاجلة إلي الديوان الملكي كل كلمة ترسل بشكل مجاني ومستعجل في حالة إرسالها في نفس اللحظة.