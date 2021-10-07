جدة - نرمين السيد - عادت إصابات "كوفيد 19" لتسجيل أرقام قياسية فى بريطانيا مجددًا، حيث سجلت المملكة المتحدة 38 ألفا و922 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، حسبما أظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الخميس.





وبحسب بيانات الجامعة، الصادرة صباح اليوم، سجلت البلاد 150 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالوباء، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات إلى 137 ألفًا و694 حالة. كما بلغت الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس كورونا فى بريطانيا إلى 8 ملايين و44 ألفا و424 إصابة. وبحسب البيانات، وزعت بريطانيا 94 مليونا و867 ألفًا و228 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد حتى الآن.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مجددًا.. بريطانيا تسجل حصيلة قياسية لإصابات كورونا خلال 24 ساعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.