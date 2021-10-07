غينيا.. الجيش يعلن تعيين رئيس جديد للوزراء

جدة - نرمين السيد - أعلن زعيم الجيش فى غينيا، الجنرال مامادى دومبويا، اليوم الخميس، تعيين الدبلوماسى محمد بيفوغى، رئيسًا للوزراء فى البلاد الواقعة فى غرب إفريقيا، التى شهدت انقلابًا عسكريًا مؤخرًا.





ووفقًا للتلفزيون الرسمى فى غينيا، كان محمد بيفوغى مسؤولاً سابقًا فى الأمم المتحدة، وهو خبير زراعى عمل لدى اثنتين على الأقل من الوكالات التابعة للأمم المتحدة، وهما "الصندوق الدولى للتنمية الزراعية" (ايفاد)، و"منظمة الأغذية والزراعة" (الفاو). وأدى دومبويا اليمين الدستورية رئيسًا لـ غينيا، يوم الجمعة الماضى، مؤكدًا أنه لن يشارك هو أو غيره من أفراد الجيش فى الانتخابات فى المستقبل، وأنهم يرغبون فى صياغة دستور جديد للدولة وإصلاح النظام الانتخابى ومحاربة الفساد وإطلاق انتخابات حرة وشفافة.

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