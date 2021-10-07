الكاظمى: الانتخابات البرلمانية مسار وطنى لحماية العراق

جدة - نرمين السيد - شدد رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى، اليوم الخميس، على أن الانتخابات البرلمانية المقبلة مسار وطنى لحماية وبناء العراق، داعيًا العراقيين إلى اختيار من يمثلهم بحرية وعلى أساس قيم وطنية لصناعة التغيير.





وفى تغريدة عبر "تويتر"، كتب الكاظمى: "أنهى مجلس النواب اليوم فترته النيابية، تمهيدًا لإجراء الانتخابات العامة البرلمانية يوم الأحد المقبل".

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وتابع: "شعبنا على امتداد الوطن الغالى.. الانتخابات هى المسار الوطنى لانتاج مجلس نواب جديد، ولحماية وطننا وبناء الدولة"، داعيًا العراقيين إلى اختيار "من يمثلكم بحرية وعلى أساس قيم العراق الوطنية، واصنعوا التغيير بإرادتكم" . ومن المقرر أن يدلى مليون و196 ألفًا و453 ناخبًا عراقيًا بأصواتهم فى التصويت الخاص لقوات الجيش والشرطة وحرس الحدود والأجهزة الأمنية والنازحين ونزلاء الدوائر الإصلاحية، غدًا الجمعة.

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