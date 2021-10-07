السلطات التركية: لم نعثر على مواد متفجرة على متن الطائرة الكويتية

أعلنت السلطات التركية، اليوم الخميس، عدم العثور على قنابل أو متفجرات على متن الطائرة الكويتية التي هبطت اضطرارياً في مطار “طرابزون” شمال شرقي البلاد.

وأفاد مراسلنا أن حركة الملاحة الجوية في المطار عادت إلى طبيعتها بشكل كامل، مشيراً إلى ما حدث هو تلقي السلطات لبلاغ حول وجود قنبلة على متن طائرة تابعة لشركة الجزيرة الكويتية، وهي في أجواء مدينة طرابزون، وهبطت اضطراريا في مطار المدينة.

وفور هبوطها بدأت العمليات الأمنية، بدءا من تحويل الطائرة إلى مكان بعيد عن المدرج الرئيسي إلى مكان آمن، ثم عملية إجلاء الركاب من الطائرة وتفتيشهم بشكل كامل، بالتزامن مع عملية فحص الطائرة وتفتيشها من قبل وحدة متخصصة في تفكيك المتفجرات، بالإضافة إلى فحص الأمتعة.

ونقل مراسلنا عن مكتب والي مدينة طرابزون تأكيده عدم وجود مواد متفجرة على متن الطائرة، بعد القيام بعمليات تفتيش واسعة من جانب قوات الأمن وتبيّن أنه بلاغ كاذب.

ولفت مراسلنا إلى أنه لم يعلن حتى الآن عن الجهة التي أبلغت، كما لم يتم الإعلان عن وجهة الطائرة.

وأشار مراسلنا إلى أن الطائرة التابعة لخطوط شركة الجزيرة الكويتية كان على متنها 51 مسافراً إضافة إلى 6 هم أفراد الطاقم.

وكان السلطات التركية قد أعلنت هبوط طائرة تابعة لشركة طيران الجزيرة الكويتية اضطراريا في مطار “طرابزون”، اليوم الخميس، إثر تهديد بوجود قنبلة على متنها.

وتم إغلاق المطار مؤقتا أمام الرحلات الجوية، بينما بدأت عناصر الأمن تفتيش الطائرة، كما تواجد فريق مختص لإبطال مفعول القنابل.