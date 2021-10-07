تسجيل دخول منصة الاختبارات المركزية؛ نقدم لكم في هذا التقرير طريقة التسجيل في منصة الاختبارات المركزية حيث أنها تحتل قائمة البحث في الوقت الحالي في المملكة العربية السعودية نظراً لبدء موعد اختبارات المهارات، لذلك قامت مدرستي بتفعيل رابط الاختبارات المركزية وذلك للقيام بعمل اختبارات تعزيز المهارات للطلاب.

طريقة تسجيل دخول في منصة الاختبارات المركزية

نوضح لكم طريقة تسجيل دخول منصة في الاختبارات المركزية من خلال الخطوات التالية :

الولوج إلى رابط منصة الاختبارات المركزية. النقر على أيقونة الاختبار ثم اختيار الاختبار المركزي. القيام بتسجيل دخول عبر مايكروسوفت تايمز بالاسم وكلمة المرور.

طريقة البدء في الاختبارات بعد تسجيل الدخول

يتم البدء في إجراء الاختبارات المركزية عن طريق الخطوات التالية :

يتم تسجيل الدخول إلى منصة الاختبارات المركزية كما وضحنا من قبل. الضغط على القيام بإجراء الاختبارات. قراءة التعليمات جيداً لفهم طريقة الإجابة على الاختبارات. الضغط على بدء الاختبارات. قم بالإجابة على الأسئلة ثم النقر على حفظ ثم التالي للدخول إلى السؤال التالي. عند الانتهاء من الاختبار يتم النقر على إنهاء الاختبار. عند إنهاء الاختبار لن تتمكن من الإجابة على أي سؤال مرة أخرى.

رقم الدعم الفني المجاني لمنصة مدرستي

قامت وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن جميع الطرق التي يمكن من خلالها الإتصال بالدعم الفني الخاص بمنصة مدرستي ومن هذه الطرق :

رقم خدمة العملاء الموحد لمنصة مدرستي 19996.

وكذلك رقم الدعم الفني 320033988 الخط الساخن.

رقم وزراة التربية والتعليم في المملكة السعودية الرقم الثاني للدعم الفني 530001147.

تعليمات منصة الاختبارات المركزية

يجب على الطلاب والطالبات الالتزام بالتعليمات والإرشادات أثناء القيام بالاختبارات عبر منصة مدرستي وتكون المعلومات عبارة عن :

عدم ترك أي سؤال فارغاً والإجابة على جميع الأسئلة.

من الممكن إجراء الاختبار في منتصف مدة الاختبار.

لابد من أخذ الامتحان المركزي في الوقت المحدد.

من الممكن مراجعة الأسئلة قبل انتهاء الاختبار.

وإلى هنا نكون وضحنا لكم العديد من المعلومات الهامة عن الاختبارات المركزية منها طريقة تَسجيل دخول منصة الاختبارات المركزية، وخطوات البدء في الاختبارات, ورقم الدعم الفني المجاني لمنصة مدرستي, كما تحدثنا أيضاَ عن تعليمات منصة الاختبارات المركزية.