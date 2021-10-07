أخبار اليمن : عالميا.. 4 ملايين و837 ألف حالة وفاة بكورونا

عالميا.. 4 ملايين و837 ألف حالة وفاة بكوروناحصد فيروس كورونا أرواح أكثر من أربعة ملايين و837 ألف شخص حول العالم منذ بدء تفشيه في ديسمبر عام 2019 وفقا لآخر إحصائيات موقع وورلد ميترز الأمريكي.

ووفق الموقع فإن إجمالي الإصابات بالفيروس حول العالم وصل حتى الآن إلى 236926424 وإجمالي الوفيات إلى 4837185 حالة بينما بلغ إجمالي حالات التعافي من الإصابة بالفيروس 214025400.

ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر الدول الأكثر تضرراً من الفيروس من حيث الإصابات والوفيات بتسجيلها 726366 حالة وفاة من أصل 44850059 إصابة تليها الهند مع تسجيل 449883 وفاة من أصل 33893002 إصابة ثم البرازيل ثالثة بتسجيلها 598871 حالة وفاة من 21499074 إصابة.

