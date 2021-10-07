باكستان.. 220 قتيل وجريح بهزة أرضية

باكستان.. 220 قتيل وجريح بهزة أرضيةلقي 20 شخصاً مصرعهم وأصيب أكثر من 200 آخرين جراء هزة أرضية شدتها 5.7 درجات على مقياس ريختر ضربت اليوم إقليم بلوشستان في جنوب باكستان .

وقال وزير الداخلية في حكومة الإقليم ضياء الله لانغاو لوكالة الصحافة الفرنسية: “المعلومات التي وردتنا تشير الى أن 20 شخصا قتلوا وأصيب أكثر من 200 آخرين بجروح جراء الهزة “لافتاً إلى أن عمليات الإنقاذ لا تزال جارية.

من جهته أوضح سهيل أنور هاشمي وهو مسؤول رفيع في حكومة الإقليم أن العديد من الضحايا قضوا من جراء سقوط أسقف أو جدران عليهم مشيراً إلى أن من بين القتلى امرأة وستة أطفال.

ووفقاً للمركز الأميركي للمسح الجيولوجي فإن الهزة ضربت إقليم بلوشستان فجر اليوم وكان مركزها على عمق 20 كلم وعلى بعد 100 كم من عاصمة الإقليم كويتا وشعر بها سكان المدينة والعديد من مدن الإقليم وبلداته .

وأكثر المناطق التي تضررت من الهزة هي هارناي المدينة الجبلية التي يصعب على فرق الإغاثة الوصول إليها لعدم وجود طرق معبدة كما أن شبكات الكهرباء والهاتف فيها بدائية.

