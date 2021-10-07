الفلبين: نائبة الرئيس تعلن ترشحها للانتخابات الرئاسية

جدة - نرمين السيد - أعلنت نائبة الرئيس الفلبينى، ليني روبريدو، اليوم الخميس، ترشحها للرئاسة فى الانتخابات المقررة بالفلبين العام المقبل، متعهدة بإنهاء نظام السياسة "القديم والفاسد" لإدارة الرئيس الحالى رودريجو دوتيرتى.





وتعد روبريدو، 56 عامًا، منتقدة لاذعة لحملة دوتيرتى المثيرة للجدل لمكافحة المخدرات والسياسات، والتى أدت إلى الحد من الحقوق المدنية، ما يؤكد أنها تحاول قيادة المعارضة فى الانتخابات المقبلة فى مايو 2022.

وفى خطاب لها قبل ساعات من تقديم شهادة ترشيحها إلى لجنة الانتخابات، قالت روبريدو: "أقف اليوم بتصميم كامل. علينا أن نحرر أنفسنا من الوضع الحالى".

وتابعت: "سوف أقاتل، بل سوف نقاتل سويا.. أقدم نفسى كمرشحة للرئاسة فى انتخابات عام 2022"، وذلك فى ظل هتاف وتصفيق من جانب أنصارها.

ووفقا لوكالة "بلومبرج" الإخبارية، فقد سجلت روبريدو نفسها كمرشحة مستقلة، بالرغم من أنها تقود حزب المعارضة حاليًا، وكان قد تم انتخابها بصورة منفصلة عن دوتيرتى فى عام 2016، الذى انتقدته بشدة بسبب تعامله مع وباء كورونا.

وفى بيان لها، وصفت روبريدو الإدارة بأنها تعطى الأولوية للمصلحة الذاتية، فى الوقت الذى يواجه فيه المواطنون الجوع والبطالة ونقص الخدمات الصحية فى ظل تفشى الوباء.

وقالت روبريدو اليوم: "هذا الإفتقار للقيادة المنظمة هو السبب الجذرى وراء الكثير من مشاكلنا.. يجب أن ينتهى ذلك"، مضيفة أنه "يجب أن يتم استبدال الفساد وعدم الكفاءة وعدم الاهتمام، بالقيادة الجيدة والقادرة."