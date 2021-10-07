المفوضية الأوروبية تدعو لإجراء تحقيق في عمليات صد المهاجرين

دعت مفوضية الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس، إلى إجراء تحقيق في عمليات صد غير قانونية للمهاجرين بعد أن وثقت صحيفة دير شبيجل وقناة إيه.آر.دي التلفزيونية في ألمانيا ما قالتا إنها عمليات من هذا النوع نفذها مسؤولون يونانيون وكروات.

وقال التقرير إن قوات خاصة من اليونان وكرواتيا أخفت هويتها في بعض الأحيان خلال مثل هذه العمليات.

وذكر التقرير أنه تم الحصول على تسجيل بالفيديو لإحدى عشرة عملية من هذا النوع نفذتها الشرطة الكرواتية في البوسنة وعلى أدلة من بينها مقطع لخفر السواحل اليوناني وهو يجبر مهاجرين على الرجوع إلى بحر إيجه.

ولم تتمكن رويترز من التحقق من صحة الاتهامات.

وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية إن الأمر يتطلب تحقيقا.

وأضاف أن المفوضية تعارض بشدة أي ممارسات صد للمهاجرين وقد أكدت مرارا على أن مثل هذه الممارسات مخالفة للقانون”.

وردا على التقرير الإعلامي الألماني قال وزير الداخلية الكرواتي دافور بوزينوفيتش إن الشرطة ستجري تحقيقا.

وقالت وزارة الهجرة اليونانية إنها ستصدر بيانا صحفيا قريبا.