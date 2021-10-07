مساعدات مالية من الراجحي والفئات المستحقة لسداد الديون 2021

يسعى مصرف الراجحي من خلال صفحته الرسمية بتقديم المساعدات المالية للفئات المستحقة ذو الدخل المتوسط والمنخفض والأسر الفقيرة، وتعد هذه المساعدات فكرة جديدة مقدمة من قبل أحد المؤسسي، وذلك بهدف تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية لرؤية 2030، والهدف الرئيسي من هذه المساعدات المالية هو إمكانية تقديم المساعدة لمواجهة الظروف الصعبة، ومن خلال موقعنا ثقفني نعرض لكل متابعينا من خلال هذا المقال الفئات المستحقة من الراجحي لإمكانية سداد الديون لهذا العام، ونوضح أيضاً تعريف هذه المساعدات المالية وما الهدف ورائها.

مساعدات مالية من مؤسسة الراجحي 2021:

تم تأسيس مؤسسة الراجحي من قبل أكبر رجال الأعمال في المملكة العربية السعودية وهو الشيخ سليمان الراجحي، وبدأت مسيرته بالكثير من السعي والجهد المستمر حتى أصبح من أكبر رجال الأعمال غنى بعد أن عانى من الفقر كثير الكثير، وفي سيرته تمت الإشارة إلى إنه اشتغل في عدة أشغال ومهن مختلفة (طباخ – حارس – سواق) ونتيجة جهده المستمر رزقه الله بكثير من النعم، ولم ينسى لحظة مساعدة الفقراء وهذا أجمل أنواع الرحمة، ونشأ مؤسسة الرحمة لهذا الهدف وهو تقديم المساعدة لكافة الأسر المحتاجة، حيث قدم حوالي 1200 مشروع لدعم الفقراء.

الفئات المستحقة من المساعدات المالية من قبل مؤسسة الراجحي 2021:

أشارت مؤسسة الراجحي من خلال صفحته الرسمية عن تحديد الفئات التي تستحق المساعدات المالية المقدمة من قبل المؤسسة داخل المملكة العربية السعودية، ومن خلال هذا المقال نعرض لكل متابعينا الفئات المستحقة وهي:

يتم تقديم الدعم لكافة الأسر الفقيرة المستحقة، ووفقاً لآخر تصريح قامت به الجمعية إنها تقدم الدعم المالي لحوالي 140 أسرة سعودية تعاني من كثرة الديون

بالإضافة إلى الدعم المالي تقدم العديد من البرامج المفيدة المستهدفة التي يمكن الاستفادة من خلالها مثل البرامج التأهيلية، بالإضافة إلى البرامج التي تختص بشئون التعليم، وبرامج التوعية، والهدف من هذه البرامج هو تحسين حياة هؤلاء الأفراد ذو الدخل المنخفض والأسر الفقيرة.

قد حددت المؤسسة أيضاً أنه من ضمن الفئات المستهدفة الأسر التي يصعب سداد ديونها.

ووفقاً لما تقدمه من الدعم والمساعدات أصبح المؤسسة من أكثر عمليات البحث من قبل السعوديين في المملكة وتشرف عليها وزارة الشئون الاجتماعية.

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كيفية الحصول على المساعدات المالية بالخطوات: