اصابة 5 فلسطينيين في مواجهات مع الاحتلال
أصيب، اليوم الخميس، مواطن فلسطيني بجروح في الرأس جراء الاعتداء عليه بالضرب، وأربعة آخرون بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، المواطنين، الذين تصدوا لجرافاته في بلدة اللبن الشرقية، جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة.
ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) عن مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية غسان دغلس قوله ، إن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على المواطن نائل عوايصة، ما أدى إلى إصابته بجروح في رأسه، قبل ان تعتقله.
وأشار دغلس إلى ان قوات الاحتلال اطلقت قنابل الغاز والاعيرة النارية باتجاه المواطنين، ما أدى إلى إصابة أربعة منهم بالرصاص المطاطي، خلال تصديهم لجرافات الاحتلال التي تقوم بأعمال تجريف في منطقة "وادي ياسوف" الواقعة بين أراضي اللبن الشرقية والساوية.
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