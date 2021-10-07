تقسيط سيارات بدون بنك للسيارات الجديدة والمستعملة بالشروط

تقسيط سيارات بدون بنك هي إحدى أهم وأفضل الخدمات التي تقدمها شركة عبداللطيف جميل للتمويل، حيث توفر الشركة التأجير التمويلي للسيارات بموديلات مختلفة وحديثة، ويمكن الحصول على سيارات بالتقسيط بدون مقدم بدون ضمانات 2021 في حالة توافر شروط عبداللطيف جميل لتقسيط السيارات ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على تقسيط سيارات بدون بنك. تقسيط سيارات بدون بنك تقسيط سيارات بدون بنك تقوم الشركة بتوفير تقسيط سيارات بدون بنك عبر التأجير التمويلي ومن خلال الشروط التالية: شروط التأجير التمويلي عبداللطيف جميل ضرورة ان يكون المتقدم موظفًا بإحدى القطاعين إما الحكومي أو القطاع الخاص.

يجب ألا يقل الراتب عن ثلاثة ألاف ريال سعودي.

أن يكون المتقدم قد أمضي على الأقل شهرًا في القطاع الحكومي، أو ثلاثة أشهر في القطاع الخاص.

في حالة توافر سجل ائتماني جيد فلا حاجة لوجود كفيل.

ضرورة أن يكون ثلث راتب المتقدم كافيًا لسداد قيمة القسط الشهري. الأوراق المطلوبة للتأجير التمويلي عبداللطيف جميل توفير خطاب إثبات الدخل من جهة العمل.

صورة ضوئية لكل من هوية المتقدم السعودي أو إقامة المقيم وكذلك رخصة القيادة سارية لكل منهم.

صورة ضوئية من الشهادة الخاصة بالتأمينات الاجتماعية، أو يمكن توفير كشف بنكي لآخر ثلاثة أشهر وذلك في حالة عدم التصديق على خطاب تعريف الراتب من الجهات المختصة. عروض عبداللطيف جميل للسيارات المستعملة بالتقسيط شروط التأجير التمويلي عبداللطيف جميلالأوراق المطلوبة للتأجير التمويلي عبداللطيف جميلعروض عبداللطيف جميل للسيارات المستعملة بالتقسيط توفر أيضًا الشركة إمكانية تقسيط السيارات المستعلمة بمميزات متعددة وهي: يحصل العميل على ضمان لمدة 36 شهرًا.

لا يحتاج توفير كفيل.

لا يتم سداد قيمة للدفعة الأولي.

يتم عمل تأمين شامل للسيارة.

إتاحة أكثر من طريقة لاختيار السيارة ومنها: الشراء من شخص ويتم تمويل السيارة في تلك الحالة بنظام المرابحة. الاختيار من بين السيارات المتوفرة عبر معارض السيارات المستعملة والمعتمدة من قبل الشركة. الشراء من إحدى فروع شركة عبداللطيف جميل والمتخصصة في توفير سيارات مستعملة.

رقم عبداللطيف جميل للتمويل رقم عبداللطيف جميل للتمويل قامت الشركة بتوفير رقم خاص للتواصل مع الشركة ويمكن للعملاء من خلاله الحصول على إجابة لاستفساراتهم أو تقديم الشكاوى على أن يتم الاتصال عبر رقم 8002442211. الوسوم

تقسيط سيارات بدون بنك هي إحدى أهم وأفضل الخدمات التي تقدمها شركة عبداللطيف جميل للتمويل، حيث توفر الشركة التأجير التمويلي للسيارات بموديلات مختلفة وحديثة، ويمكن الحصول على سيارات بالتقسيط بدون مقدم بدون ضمانات 2021 في حالة توافر شروط عبداللطيف جميل لتقسيط السيارات ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على تقسيط سيارات بدون بنك. تقسيط سيارات بدون بنك تقسيط سيارات بدون بنك تقوم الشركة بتوفير تقسيط سيارات بدون بنك عبر التأجير التمويلي ومن خلال الشروط التالية: شروط التأجير التمويلي عبداللطيف جميل ضرورة ان يكون المتقدم موظفًا بإحدى القطاعين إما الحكومي أو القطاع الخاص.

يجب ألا يقل الراتب عن ثلاثة ألاف ريال سعودي.

أن يكون المتقدم قد أمضي على الأقل شهرًا في القطاع الحكومي، أو ثلاثة أشهر في القطاع الخاص.

في حالة توافر سجل ائتماني جيد فلا حاجة لوجود كفيل.

ضرورة أن يكون ثلث راتب المتقدم كافيًا لسداد قيمة القسط الشهري. الأوراق المطلوبة للتأجير التمويلي عبداللطيف جميل توفير خطاب إثبات الدخل من جهة العمل.

صورة ضوئية لكل من هوية المتقدم السعودي أو إقامة المقيم وكذلك رخصة القيادة سارية لكل منهم.

صورة ضوئية من الشهادة الخاصة بالتأمينات الاجتماعية، أو يمكن توفير كشف بنكي لآخر ثلاثة أشهر وذلك في حالة عدم التصديق على خطاب تعريف الراتب من الجهات المختصة. عروض عبداللطيف جميل للسيارات المستعملة بالتقسيط شروط التأجير التمويلي عبداللطيف جميلالأوراق المطلوبة للتأجير التمويلي عبداللطيف جميلعروض عبداللطيف جميل للسيارات المستعملة بالتقسيط توفر أيضًا الشركة إمكانية تقسيط السيارات المستعلمة بمميزات متعددة وهي: يحصل العميل على ضمان لمدة 36 شهرًا.

لا يحتاج توفير كفيل.

لا يتم سداد قيمة للدفعة الأولي.

يتم عمل تأمين شامل للسيارة.

إتاحة أكثر من طريقة لاختيار السيارة ومنها: الشراء من شخص ويتم تمويل السيارة في تلك الحالة بنظام المرابحة. الاختيار من بين السيارات المتوفرة عبر معارض السيارات المستعملة والمعتمدة من قبل الشركة. الشراء من إحدى فروع شركة عبداللطيف جميل والمتخصصة في توفير سيارات مستعملة.

رقم عبداللطيف جميل للتمويل رقم عبداللطيف جميل للتمويل قامت الشركة بتوفير رقم خاص للتواصل مع الشركة ويمكن للعملاء من خلاله الحصول على إجابة لاستفساراتهم أو تقديم الشكاوى على أن يتم الاتصال عبر رقم 8002442211.

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