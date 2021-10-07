بقوة 6.1 درجات.. زلزال قوي يهز المباني في طوكيو

هز زلزال قوي، اليوم الخميس، منطقة العاصمة اليابانية طوكيو من دون أن تصدر السلطات تحذير من حدوث موجات مد عاتية "تسونامي".
فقد أفادت تقارير إعلامية مختلفة من طوكيو، أن زلزالا بقوة 6.1 درجة ضرب منطقة قريبة من طوكيو.
ووفقا للتقارير، فإن مركز الزلزال، الذي وقع في الساعة 13:41 بتوقيت غرينتش، في محافظة تشيبا شرقي طوكيو على عمق 80 كيلومترا.
وبينما أصدرت السلطات تحذيرا من الزلزال، إلا إن مسؤولين قالوا إنه لا يوجد خطر من حدوث موجات تسونامي وفق ما ذكرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية.
وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن قوة الهزة تجاوزت خمس درجات بمقياس شدة الزلازل الياباني، في مستوى قد يلحق أضرارا بالمباني ويؤدي إلى انقطاع في التيار الكهربائي، بحسب رويترز.
وأضافت أن عدة خطوط للقطار الفائق السرعة توقفت عن العمل جراء الزلزال، غير أنه لم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار
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