باكستان: نشر قوات الجيش لإنقاد عشرات المحاصرين بسبب الزلزال

جدة - نرمين السيد - نشر الجيش الباكستانى قواته، اليوم الخميس، للمساعدة فى إنقاذ عشرات الأشخاص يحتمل أن يكونوا محاصرين تحت الأنقاض بعد زلزال قوى ضرب البلاد، وأودى بحياة 20 شخصًا، وخلف مئات المصابين، وألحق أضرارا بمئات المنازل فى إقليم بلوشستان جنوب غربى باكستان.





وفى بيان له، قال وزير الداخلية فى بلوشستان، ضياء لانجوف، إنه تم نشر طائرات هليكوبتر عسكرية لتوصيل الإمدادات الغذائية والأدوية والفرق الطبية إلى بلدة هارناى فى بلوشستان، حيث وقع الزلزال قبل فجر اليوم بينما كان الناس نائمين.

وأشار الوزير إلى نقل وحدات البحث والإنقاذ المدنى التابعة للجيش إلى المنطقة جوًا للبحث عن ناجين.

وقال رئيس الإدارة المحلية، سهيل أنور، إن رجال الإنقاذ يحاولون الوصول إلى الأشخاص المحاصرين تحت الأنقاض، مضيفا: "نخشى أن يرتفع عدد حالات الوفاة بمجرد وصول فرقنا إلى المناطق النائية".

ووقع الزلزال الذى بلغت قوته 5.7 درجة على مقياس ريختر الساعة 03:01 صباح اليوم الخميس، على بعد نحو 100 كيلومتر شرق العاصمة الإقليمية كيتا، وشعر السكان به فى مدينة كراتشى جنوبى البلاد، وحتى العاصمة إسلام أباد.

وأوضح البيان أن هناك نحو 300 شخص آخرين يتلقون العلاج فى مستشفيات محلية بعد إصابتهم جراء الزلزال.