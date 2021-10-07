زلزال بقوة 6.1 درجة يهز المبانى فى طوكيو

جدة - نرمين السيد - وبحسب ما نقلت شبكة "سكاى نيوز"، فقد أفادت تقارير إعلامية مختلفة من طوكيو، أن زلزالا بقوة 6.1 درجة ضرب منطقة قريبة من طوكيو.

ووفقا للتقارير، فإن مركز الزلزال، الذى وقع فى الساعة 13:41 بتوقيت غرينتش، فى محافظة تشيبا شرقى طوكيو على عمق 80 كيلومترا.

وبينما أصدرت السلطات تحذيرا من الزلزال، إلا إن مسؤولين قالوا إنه لا يوجد خطر من حدوث موجات تسونامى وفق ما ذكرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن قوة الهزة تجاوزت خمس درجات بمقياس شدة الزلازل اليابانى، فى مستوى قد يلحق أضرارا بالمبانى ويؤدى إلى انقطاع فى التيار الكهربائى، بحسب "رويترز".

وأضافت أن عدة خطوط للقطار الفائق السرعة توقفت عن العمل جراء الزلزال، غير أنه لم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار.