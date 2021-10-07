جدة - نرمين السيد - وبحسب ما نقلت شبكة "سكاى نيوز"، فقد أفادت تقارير إعلامية مختلفة من طوكيو، أن زلزالا بقوة 6.1 درجة ضرب منطقة قريبة من طوكيو.
ووفقا للتقارير، فإن مركز الزلزال، الذى وقع فى الساعة 13:41 بتوقيت غرينتش، فى محافظة تشيبا شرقى طوكيو على عمق 80 كيلومترا.
وبينما أصدرت السلطات تحذيرا من الزلزال، إلا إن مسؤولين قالوا إنه لا يوجد خطر من حدوث موجات تسونامى وفق ما ذكرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية.
وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن قوة الهزة تجاوزت خمس درجات بمقياس شدة الزلازل اليابانى، فى مستوى قد يلحق أضرارا بالمبانى ويؤدى إلى انقطاع فى التيار الكهربائى، بحسب "رويترز".
وأضافت أن عدة خطوط للقطار الفائق السرعة توقفت عن العمل جراء الزلزال، غير أنه لم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر زلزال بقوة 6.1 درجة يهز المبانى فى طوكيو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.