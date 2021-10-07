الأردن يدين الاعتداءات الحوثية على السعودية

دوت الخليج:- دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الاعتداءات المُستمرة لميليشيا الحوثي على أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة، وآخرها استهدافها مطار أبها الدولي بطائرة مُفخخة مُسيرة، مساء أمس، اعترضتها قوات التحالف، وأسفرت عن وقوع بعض الإصابات والأضرار المادية.

وعبّر الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول عن إدانة واستنكار المملكة الشديدين لهذه الأفعال والمُمارسات الإرهابية المُتكررة، واستهداف المدنيين الأبرياء وأمن واستقرار المملكة العربية السعودية الشقيقة، مُؤكداً على وقوف المملكة إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة في وجه كل ما يُهدد أمنها وأمن شعبها الشقيق، ومُتمنياً الشفاء العاجل للمصابين.