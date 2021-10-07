دوت الخليج -

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الاستاذ محمد سوار

بعث الشيخ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية عزاء ومواساة في وفاة الاستاذ محمد علي سوار الامين العام المساعد السابق لمجلس الوزراء بعد مسيرة مهنية زاخرة بالعطاء الوطني. رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الاستاذ محمد سواربعث الشيخ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية عزاء ومواساة في وفاة الاستاذ محمد علي سوار الامين العام المساعد السابق لمجلس الوزراء بعد مسيرة مهنية زاخرة بالعطاء الوطني. وأشاد رئيس المؤتمر بمناقب الفقيد سوار وما قدمه من خدمات لوطنه في المنصب الحكومي الذي شغله. وفي البرقية التي بعثها باسمه ونيابة عن قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام إلي نجل الفقيد/ زياد محمد علي سوار وإخوانه وأفراد اسرته وكافة آل سوار عبر رئيس المؤتمر عن خالص التعازي وعميق المواساة بهذا المصاب سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم غفرانه وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .إنا لله و إنا إليه راجعون .



عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الاستاذ محمد سوار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.