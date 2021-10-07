إغلاق الجامعة الفلمنكية فى بلجيكا للبحث عن رجل مسلح

جدة - نرمين السيد - ذكرت مصادر إعلامية بلجيكية، أن قوات الأمن قامت بإغلاق عدد من المبانى التابعة للجامعة الفلمنكية فى مدينة وارغيم، بهدف البحث عن رجل مسلح، بعد أن أبلغ أحد الأشخاص الشرطة بأن مسلحا خطيرا نزل من حافلة واتجه إلى أحد مبانى الجامعة.





وحسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، طالبت الجهات الأمنية المواطنين فى المدينة بالبقاء داخل منازلهم، ومتابعة الأخبار عن طريق وسائل التواصل الاجتماعى. وأضافت: "هوية المشتبه به معروفة بالفعل لدينا، وأنه لا يوجد تهديد". وتابعت، أن "فرق التدخل الخاصة التابعة للشرطة الفيدرالية موجودة الآن فى الموقع للمساعدة فى عملية البحث". وذكرت وسائل الإعلام المحلية، أن "شرطة مدججة بالسلاح ودوريات دورية متواجدة فى محيط مبنى الجامعة الفلمنكية بالمدينة البلجيكية"، وأنه "يتم تفتيش جميع المبانى". من جهتها، أعلنت عمادة الجامعة عن "تعليق جميع الفصول الدراسية لهذا اليوم". وقال المدير العام للكلية جوريس هيندريكس: "أبلغ أحد ركاب الحافلة الشرطة أنه رأى شابا مسلحا ينزل من الحافلة فى الجامعة ويتجه نحو المبانى الدراسية". وأضاف: "يقال إنه خطير وغير مستقر ومعروف لدى الشرطة".

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