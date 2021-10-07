إغلاق جامعة الفلمنكية  في مدينة وارغيم البلجيكية للبحث عن رجل مسلح 

ذكرت مصادر إعلامية بلجيكية، أن قوات الأمن قامت بإغلاق عدد من المباني التابعة للجامعة الفلمنكية في مدينة وارغيم، بهدف البحث عن رجل مسلح.
إغلاق جامعة في مدينة وارغيم البلجيكية للبحث عن رجل مسلح - فيديوأخطاء قاتلة للمحققين البلجيكيين في ملف اعتداءات باريس الإرهابية عام 2015
وطالبت الجهات الأمنية المواطنين في المدينة بالبقاء داخل منازلهم، ومتابع الأخبار عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي.
وأضافت: "هوية المشتبه به معروفة بالفعل لدينا، وأنه لا يوجد تهديد".
وتابعت، أن "فرق التدخل الخاصة التابعة للشرطة الفدرالية موجودة الآن في الموقع للمساعدة في عملية البحث".
وذكرت وسائل الإعلام المحلية، أن "شرطة مدججة بالسلاح ودوريات متواجدة في محيط مبنى الجامعة الفلمنكية بالمدينة"، وأنه "يتم تفتيش جميع المباني".
من جهتها، أعلنت عمادة الجامعة عن "تعليق جميع الفصول الدراسية لهذا اليوم".
وقال المدير العام للكلية جوريس هيندريكس: "أبلغ أحد ركاب الحافلة الشرطة أنه رأى شابا مسلحا ينزل من الحافلة في الكلية ويتجه نحو المباني الدراسية".
وأضاف: "يقال إنه خطير وغير مستقر ومعروف لدى الشرطة".
من جهتهم، تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عددا من الفيديوهات ذكروا أنها من داخل الجامعة.
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