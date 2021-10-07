منحة حكومة النمسا المتميزة للدراسة لعام 2022 م مع مميزات الحصول عليها

منحة حكومة النمسا المجانية للدراسة والإقامة في النمسا لعام 2022 م، اليوم سوف نعرفكم ماهية المنحة المقدمة من الحكومة النمساوية للدراسة لعام 2022 م، وهي فرصة للدارسين للحصول على فرصة عمل بالنمسا، وسوف تتعرفون على أهم الأقسام والمجالات المتاحة لكم للدراسة، وكذلك كيفية القبول والتقدم للفوز بمنحة حكومة النمسا المجانية للدراسة، حيث توفر هذه المنحة الإقامة المجانية، وكذلك راتب شهري متميز يمكن الطلاب من العيش والدراسة بالنمسا لعام 2022 م، لذا تابعوا قراءة هذا المقال جيدًا لما به من معرفة تفصيلية عن تلك المنحة المجانية بالدراسة بالنمسا لعام 2022 م، لا تدع الفرصة تفوتكم لكي تحصلوا على درجة علمية تؤهلكم بالعمل بالاتحاد الأوروبي وغيرها من الدول الصناعية الكبرى.

التعريف بمنحة حكومة النمسا ومجالات الدراسة المتاحة للمتقدمين والراغبين لها

هذه المنحة ممولة بالكامل من حكومة النمسا لعام 2022 م، حيث تمنح المتقدمين الفرصة في الازدهار العلمي والمعيشي، بحيث يستطيع الدارس الإقامة للدراسة لمدة عام، ومن ثم حصوله على شهادة من إحدى الجامعات المرموقة بالنمسا، التي تؤهله للحصول على وظيفة بدول الاتحاد الأوروبي، المنحة المجانية تنطبق على برنامج البكالريوس والماجستير والدكتوراه للدراسة في جامعات النمسا مجانًا، فهي ممولة من الحكومة النمساوية، ومتاحة لكل الطلاب من جميع الجنسيات، وقد أعلنت الإدارة عن تقبلها مواطنين الدول الآتية، حيث يمكن لمواطني هذه الدول الآتية الحصول عليها(مصر، الصومال، سوريا، تونس، اليمن، المملكة العربية السعودية، السودان، الإمارات، جيبوتي، الكويت، البحرين، لبنان، المغرب، موريتانيا، عمان، قطر، فلسطين)، كما أن المنحة تشمل إتاحة الدراسة في المجالات الآتية(الدراسة الأكاديمية في العلوم التقنية، علوم الطبيعة، علم الطب البشري، العلوم الصحية والطبية، علوم الاجتماع والزراعة والفنون)، وهناك عدة مجالات أخرى تعليمية تتوافق مع معظم الدارسين حيث أن أقسام الدراسة بداخل الجامعات النمساوية(العلوم الطبية، العلوم الطبيعية، علوم الحاسب الآلي، علوم الإنسان، علوم الصحة، الفنون، الاقتصاد)، فالغرض الأساسي من تلك المنحة هو تطوير وتعزيز وتطويع طاقات الشباب بمختلف العلوم التطبيقية والعلمية، وذلك يتوافق مع رؤية الحكومة النمساوية لتطويع طاقات الشباب لخدمة المؤسسات بالدولة، حيث تعاني القارة الأوروبية بارتفاع معدلات الشيخوخة والمسنين، وانخفاض معدلات الأعمار الصغيرة، فقد حددت المنحة أن السن المطلوب للطلاب المتقدمة لهذه المنحة النمساوية لعام 2022 م ألا يزيد سن المتقدم عن 35 عام في برنامج البكالريوس، و 40 عامًا للماجستير والدكتوراه.

مميزات الحصول على المنحة المجانية لعام 2022 م

الحصول على الإقامة في دولة من دول الاتحاد الأوروبي

راتب شهري يتقاضاه الطالب 1050 يورو

تأمين صحي على الطالب

بدل سفر

فرصة للحصول على عمل دائم بداخل الاتحاد الأوروبي

شهادة بكالريوس أو ماجستير أو دكتوراه في مجالات علمية وتطبيقية مختلفة تؤهل الطلاب على الحصول على وظائف مرموقة لأفضل الشركات والكيانات الاقتصادية عالميًا، لأنها معتمدة وموثقة من الاتحاد الأوروبي

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