نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حكومة الإمارات تعلن إطلاق منحة تصميم المستقبل لدعم الكوادر في المقال التالي

عمر شويل - جدة تزامنًا مع اختتام البرنامج المهني لتصميم المستقبل، أطلقت حكومة الإمارات العربية المتحدة منحة “تصميم المستقبل” التي يتم من خلالها جمع كل الأفكار والمشاريع المبتكرة، بغرض تطويرها واختبارملائمتها وتسريع تطبيقها حتى تساهم في وضع حلول ذكية ومبتكرة وسريعة للتحديات، بما يساهم في تحقيق نتائج أفضل للعمل الحكومي في المستقبل.

وقد تم الإعلان عن المنحة تحديداً عقب استعراض المشاريع التي صممها منتسبو البرنامج المهني لتصميم المستقبل، وذلك بإشراف مسؤولين في الحكومة الإماراتية وخبراء عالميين، من منطلق الاعتماد على أحدث الطرق والوسائل الحديثة التي تتبناها دول العالم.

منحة تصميم المستقبل لجذب المواهب

وقال مصدر مطلع أن البرنامج المهني لتصميم المستقبل يعمل على جذب المواهب الشابة كما يقدم لهم العديد من البرامج التي تنمي مهاراتهم العملية وقدراتهم المعرفية، وهو ما يمكنهم بشكل فعال من القدرة على تطوير أفكارهم المبتكرة والخلاقة، علاوةً على أنه يتيح لهم فرص المساهمة الفاعلة في وضع حلول لكافة التحديات التي تواجه الدولة، لافتًا إلى أن هذا البرنامج الطموح إنما يعكس الرؤية والفلسفة التي يستند عليها التوجه الحكومة لدولة الإمارات العربية المتحدة، لاسيما في نطاق بناء البشر وتحفيزهم أيضاً على الإسهام بإيجابية في تكون وتشكل ملامح المستقبل.

تعزيز الابتكار والإبداع في تصميم المستقبل

وأكدت مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء، لشؤون الاستراتيجية رئيس الاستراتيجية، والابتكار الحكومي لحكومة دولة الإمارات، السيدة/ هدى الهاشمي، أن الحكومة الرشيدة تتبنى بدورها فكراً يعتمد على التطوير والتحديث، الذي يهدف بالمقام الأول إلى الابتكار في العمل الحكومي.

وأضافت إن “منحة تصميم المستقبل” تعد الأداة التي من خلالها يتم دعم الجهود التي تبذلها الحكومة الإماراتية سعيًا إلى تعزيز الابتكار والإبداع في تصميم المستقبل، كما أنها تعد بمثابة خطوة بالغة الأهمية تأتي ضمن ما تبذله الحكومة من جهود، وما تقدمه أيضاً من مبادرات من أجل تشجيع وتحفيز المواهب الشابة في مختلف دول العالم، وذلك بهدف استقطابها والعمل على جذبها حتى تشارك في تصميم نماذج خلاقة ومبتكرة للعمل الحكومي المستقبلي، تماشيًا ومواكبة لجهود الإمارات لتحقيق مبادئ الخمسين.