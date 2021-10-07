صندوق الاستثمارات السعودي يستحوذ على نادي نيوكاسل

وافقت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على استحواذ صندوق الاستثمار السعودي على نادي نيوكاسل كما أعلنت رسميًا الخميس.
وقالت الرابطة في بيان "قامت رابطة الدوري الممتاز، نادي نيوكاسل لكرة القدم وشركة سانت جيمس القابضة تسوية النزاع حول انتقال ملكية النادي الى تحالف شركات "بيف"، "بي سي بي كابيتال بارتنرز" و"ار بي سبورتس أند ميديا".
ونقلت "فرانس برس عن الرابطة "بعد انتهاء رابطة الدوري الممتاز من اختبار المالكين والمديرين، تم بيع النادي الى التحالف بمفعول فوري".
من جانبه، ـ قال صندوق الاستثمارات العامة السعودي إن مجموعة استثمارية يقودها أكملت الاستحواذ بنسبة 100 في المئة على نادي نيوكاسل يونايتد لكرة القدم الإنجليزي.
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