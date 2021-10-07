جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية، قال المتحدث باسم الأسطول الخامس الأمريكى، تيموثى هوكينز، فى تصريح لها: "لم يحدث فى الآونة الأخيرة، أى تفاعل غير آمن وغير مهنى بمشاركة البحرية الأمريكية والسفن الإيرانية فى مياه الخليج".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البحرية الأمريكية تنفى مطاردة سفن إيرانية لزوارقها فى مياه الخليج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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