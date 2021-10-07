الخارجية الروسية: سنرد على طرد عدد من موظفى بعثتنا لدى الناتو

وقالت زاخاروفا - فى إحاطة صحفية اليوم الخميس - "إن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة، وتصريحات هذا الحلف وأفعاله مليئة بالنفاق"، مشيرة إلى أن حلف شمال الأطلسى طلب منذ فترة قصيرة تعيين مندوب روسى دائم لديه فى بروكسل وعدم الاقتصار فى الاتصالات على مستوى القائم بأعمال.
وأضافت أن قرار الحلف بسحب اعتماد عدد من موظفى البعثة الروسية لديه؛ "لم يكن مفاجأة بالنسبة لموسكو، لكن المفاجأة كانت فى الغطرسة بسبب عدم تقديم سبب رسمى لذلك".
وأشارت المتحدثة الروسية إلى أن عدد أفراد البعثة الروسية لدى الحلف تقلصت من قبل فى عامى 2015 و2018.
وتابعت:" لقد أصبحت عدم رغبة أعضاء حلف "الناتو" فى التفاعل مع روسيا واضحة بشكل قاطع ولا رجعة فيها، وسننطلق من هذا أثناء اتخاذ إجراءات الرد على الخطوة الأطلسية".
وكان حلف الناتو قرر -أمس- سحب اعتماد 8 موظفين من أفراد البعثة الروسية لدية فى بروكسل وترحيلهم إلى روسيا، مكتفيا بــ 10 أفراد فقط من أصل 18 شخصا مكونين لهذه البعثه.
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