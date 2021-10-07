الصحة الألمانية: عدد من تلقوا اللقاح المضاد لكورونا أكبر من المعتقد 

قال وزير الصحة الألماني ينس شبان، اليوم الخميس، إن عدد من تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا في بلاده أكبر مما كان يعتقد.

وأضاف شبان في تصريح صحفي في برلين، أن "التناقض بين الأرقام التي تم الإبلاغ عنها حتى الآن وتلك التي خلص إليها معهد "روبرت كوخ" الآن في الاستطلاعات، يرجع إلى حقيقة أن بعض التطعيمات ربما لم يتم تسجيلها".

وتابع شبان، أن "حملات تطعيم الموظفين في الشركات الكبرى وأولئك الذين تلقوا اللقاحات على يد فرق التطعيم المتنقلة في مراكز التمريض وأماكن أخرى، على وجه الخصوص، ربما لم يتم تسجيلها بشكل كامل".

وبينما حذر وزير الصحة الألماني، من أن الوقت ما زال مبكرا على وقف وضع كمامات الوجه داخل أو على متن وسائل النقل العام، فإن شبان أشار إلى أنه "قد يكون من الجيد عدم وضع كمامات الوجه في الأماكن المفتوحة بعد الآن".

وبحسب معهد "روبرت كوخ" مركز السيطرة على الأمراض في ألمانيا فإن نحو 80 بالمئة تقريبا من السكان تلقوا جرعتي اللقاح بينما تلقى نحو 84 بالمئة جرعة واحدة في الأقل.

وهذه الإحصاءات تزيد بنحو 3.5 مليون شخص، مقارنة بإحصاءات أعلنت سلفا.

وتستند الإحصاءات الجديدة التي أعدها معهد "روبرت كوخ" إلى استطلاعات رأي، ولم تشمل الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما، وهو سبب عدم إعلان المعهد حتى الآن عن العدد الإجمالي الجديد لمن تلقوا التطعيم في ألمانيا، لكن المعهد اكتفى حتى الآن بتعديل عدد من تلقوا اللقاح فحسب.

وأي شخص يبلغ من العمر 12 عاما أو أكثر مؤهل للحصول على لقاح ضد كورونا في ألمانيا.

وسجل معهد "روبرت كوخ" اليوم الخميس 11644 حالة إصابة جديدة بالفيروس بين سكان البلاد البالغ عددهم 83 مليون نسمة.

وأضاف المعهد أنه تم الإبلاغ عن 68 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، لترتفع حصيلة الوفيات الإجمالية بالبلاد إلى 94027 حالة.