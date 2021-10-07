منظمة الصحة العالمية: المشكلة التي علقت تقييم لقاح ”سبوتنيك V” الروسي قد...

أعلنت منظمة الصحة الدولية التابعة للأمم المتحدة عن حل المشكلة التي تسببت في تعليق عملية تقييم لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد فيروس كورونا.
منظمة الصحة العالمية: المشكلة التي علقت تقييم لقاح صندوق الاستثمار المباشر الروسي واثق من أن الصحة العالمية ستسجل لقاح "سبوتنيك V"
وصرحت مساعدة المدير العام للمنظمة، ماريانجيلا سيماو، أثناء مؤتمر صحفي اليوم الخميس: "كما هو معروف تم تعليق العملية (الخاصة بتقييم "سبوتنيك V") بسبب عدم إتمام بعض الإجراءات القانونية، ويسرني أن أعلن أن هذه المشكلة قد تم حلها خلال مشاورات مع الحكومة الروسية".
وأعربت المسؤولة عن استعداد منظمة الصحة العالمية لاستئناف عملية تقييم اللقاح الروسي بمجرد أن تستكمل الإجراءات القانونية، موضحة أن الحديث يدور عن ملء الفراغات في البيانات ضمن الملف الذي يتعين على الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة تقديمه إلى المنظمة واستكمال الزيارات التفقدية إلى روسيا.
وتابعت: "يسرني أن أبلغكم بأن العملية ستستأنف قريبا".
وتم اعتماد "سبوتنيك V"، وهو أول لقاح ضد فيروس كورونا طور على مستوى العالم، حتى الآن في 70 دولة يزيد إجمالي عدد سكانها عن أربعة مليارات نسمة، أي نصف البشرية.
وتقدر فعالية اللقاح بـ97.6%، حسب تحليل بيانات 3.8 مليون مواطن روسي خضعوا للتطعيم به، ما يتجاوز التقييمات التي سبق أن نشرتها مجلة "لانسيت" الطبية (أي 91.6%).
وأعرب المدير العام لصندوق الاستثمارات المباشرة، كيريل دميترييف، اليوم عن خالص قناعته بأن منظمة الصحة العالمية ستعتمد اللقاح الروسي.
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