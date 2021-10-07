زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب طوكيو 

ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (NHK)، أن زلزالا قويا تقدر قوته بـ6.1 درجة ضرب العاصمة طوكيو والمناطق المحيطة بها في ساعة متأخرة من مساء الخميس.
وسجلت هزة بمقدار أكثر من 5 درجات على مقياس قوة الزلزال الياباني ذاته، وهو مستوى يمكن أن يسبب بعض الأضرار للمباني ومن الممكن أن يتسبب في انقطاع التيار الكهربائي.
وأشارت الهيئة إلى أن "العديد من خطوط القطارات توقفت بسبب الزلزال".
من جهته، قال الأمين العام لمجلس الوزراء الياباني، هيروكازو ماتسونو، إنه "لم يتم تحديد حالات طوارئ في المنشآت النووية بعد الزلزال".
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