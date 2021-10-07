خطوات تحديث الضمان الاجتماعي الجديد 1443 وطريقة الاستعلام عبر موقع وزارة الموارد البشرية

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طريقة تحديث الضمان الاجتماعي الجديد 1443، يعد من أكثر الموضوعات الحيوية التي يقوم العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية بالبحث عنها عبر شبكة الأنترنت، وذلك لأن يقومون بتحديث البيانات الشخصية الخاصة بهم حيث يتم تحديث البيانات في كل فترة حتي يتم استمرار صرف المقطوعة لجميع المستفيدين في المملكة.تحديث الضمان الاجتماعي الجديد 1443
معاش الضمان الاجتماعي هو عبارة عن نظام مادي يصرف شهرياً من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلي عدد محدود من الفئات في المجتمع السعودي حيث إن ذلك المعاش يعمل علي توفير لهم دخل شهري ثابت أو يساعدهم علي تحسين الدخل الشهري لهم وذلك من أجل القضاء علي الفقر ويستفيد من المعاش الفئات التالية:
- الرجال والنساء في السعودية في عمر أكبر من ستون عاماً.
- النساء السعوديات الأرامل والمطلقات.
- النساء السعوديات المتزوجون من رجال غير سعوديين.
- الأطفال اليتامي وأسر الفقيد أو المسجون.
خصصت وزارة الموارد البشرية خدمة الاستعلام عن معاش الضمان إلكترونياً حيث إن ذلك يكون عن طريق الأتي:
- الأنتقال إلي موقع وزارة الموارد البشرية علي شبكة الأنترنت.
- تختار من الصفحة الرئيسية قائمة الخدمات الإلكترونية.
- بعد ذلك تنقر علي زر الاستعلام عن المعاش.
- إدخال رقم السجل المدني في الحقل المخصص له.
- بعد ذلك تدخل رقم التحقق البشري الموجود في الصورة.
- الضغط علي زر الاستعلام.
من الممكن إن تقوم بتحديث البيانات الشخصية للمستفيدين من الضمان الاجتماعي عن طريق القيام ببعض الاشياء وهي كالأتي:-
- الولوج إلي موقع وزارة الموارد البشريةعلي شبكة الأنترنت.
- تكتب أسم المستخدم ثم رقم السر.
- تقوم بكتابة رقم التحقق البشري ثم الضغط علي زر الدخول.
- اختيار من الصفحة البيانات الشخصية، ثم الضغط علي زر التحديث.
- تعرض لك البيانات الشخصية ثم بعد ذلك تقوم بمراجعة البيانات الخاصة بك.
- تضغط علي زر التالي.
- تقوم بتأكيد عنوان المنزل وإدخال العنوان الجديد في حالة التغير.
- تكتب رقم الهاتف المحمول، وعنوان البريد الإلكتروني.
- إدخال البيانات الأخري المطلوبة منك.
- الضغط علي زر التحديث.
الوسوم
طريقة تحديث الضمان الاجتماعي الجديد 1443، يعد من أكثر الموضوعات الحيوية التي يقوم العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية بالبحث عنها عبر شبكة الأنترنت، وذلك لأن يقومون بتحديث البيانات الشخصية الخاصة بهم حيث يتم تحديث البيانات في كل فترة حتي يتم استمرار صرف المقطوعة لجميع المستفيدين في المملكة.تحديث الضمان الاجتماعي الجديد 1443
معاش الضمان الاجتماعي هو عبارة عن نظام مادي يصرف شهرياً من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلي عدد محدود من الفئات في المجتمع السعودي حيث إن ذلك المعاش يعمل علي توفير لهم دخل شهري ثابت أو يساعدهم علي تحسين الدخل الشهري لهم وذلك من أجل القضاء علي الفقر ويستفيد من المعاش الفئات التالية:
- الرجال والنساء في السعودية في عمر أكبر من ستون عاماً.
- النساء السعوديات الأرامل والمطلقات.
- النساء السعوديات المتزوجون من رجال غير سعوديين.
- الأطفال اليتامي وأسر الفقيد أو المسجون.
خصصت وزارة الموارد البشرية خدمة الاستعلام عن معاش الضمان إلكترونياً حيث إن ذلك يكون عن طريق الأتي:
- الأنتقال إلي موقع وزارة الموارد البشرية علي شبكة الأنترنت.
- تختار من الصفحة الرئيسية قائمة الخدمات الإلكترونية.
- بعد ذلك تنقر علي زر الاستعلام عن المعاش.
- إدخال رقم السجل المدني في الحقل المخصص له.
- بعد ذلك تدخل رقم التحقق البشري الموجود في الصورة.
- الضغط علي زر الاستعلام.
من الممكن إن تقوم بتحديث البيانات الشخصية للمستفيدين من الضمان الاجتماعي عن طريق القيام ببعض الاشياء وهي كالأتي:-
- الولوج إلي موقع وزارة الموارد البشريةعلي شبكة الأنترنت.
- تكتب أسم المستخدم ثم رقم السر.
- تقوم بكتابة رقم التحقق البشري ثم الضغط علي زر الدخول.
- اختيار من الصفحة البيانات الشخصية، ثم الضغط علي زر التحديث.
- تعرض لك البيانات الشخصية ثم بعد ذلك تقوم بمراجعة البيانات الخاصة بك.
- تضغط علي زر التالي.
- تقوم بتأكيد عنوان المنزل وإدخال العنوان الجديد في حالة التغير.
- تكتب رقم الهاتف المحمول، وعنوان البريد الإلكتروني.
- إدخال البيانات الأخري المطلوبة منك.
- الضغط علي زر التحديث.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خطوات تحديث الضمان الاجتماعي الجديد 1443 وطريقة الاستعلام عبر موقع وزارة الموارد البشرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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