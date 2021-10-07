خطوات تحديث الضمان الاجتماعي الجديد 1443 وطريقة الاستعلام عبر موقع وزارة الموارد البشرية

طريقة تحديث الضمان الاجتماعي الجديد 1443، يعد من أكثر الموضوعات الحيوية التي يقوم العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية بالبحث عنها عبر شبكة الأنترنت، وذلك لأن يقومون بتحديث البيانات الشخصية الخاصة بهم حيث يتم تحديث البيانات في كل فترة حتي يتم استمرار صرف المقطوعة لجميع المستفيدين في المملكة.

تحديث الضمان الاجتماعي الجديد 1443

معاش الضمان الاجتماعي هو عبارة عن نظام مادي يصرف شهرياً من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلي عدد محدود من الفئات في المجتمع السعودي حيث إن ذلك المعاش يعمل علي توفير لهم دخل شهري ثابت أو يساعدهم علي تحسين الدخل الشهري لهم وذلك من أجل القضاء علي الفقر ويستفيد من المعاش الفئات التالية:

الرجال والنساء في السعودية في عمر أكبر من ستون عاماً.

النساء السعوديات الأرامل والمطلقات.

النساء السعوديات المتزوجون من رجال غير سعوديين.

الأطفال اليتامي وأسر الفقيد أو المسجون.

الاستعلام عن معاش الضمان الاجتماعي

خصصت وزارة الموارد البشرية خدمة الاستعلام عن معاش الضمان إلكترونياً حيث إن ذلك يكون عن طريق الأتي:

الأنتقال إلي موقع وزارة الموارد البشرية علي شبكة الأنترنت.

تختار من الصفحة الرئيسية قائمة الخدمات الإلكترونية.

بعد ذلك تنقر علي زر الاستعلام عن المعاش.

إدخال رقم السجل المدني في الحقل المخصص له.

بعد ذلك تدخل رقم التحقق البشري الموجود في الصورة.

الضغط علي زر الاستعلام.

طريقة تحديث الضمان الاجتماعي الجديد 1443

من الممكن إن تقوم بتحديث البيانات الشخصية للمستفيدين من الضمان الاجتماعي عن طريق القيام ببعض الاشياء وهي كالأتي:-