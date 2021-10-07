قرضك في 30 ثانية واستلم القرض من بنك الرياض أون لاين وسدد ديونك

بسبب الظروف الراهنة من اتخاذ الإجراءات الإحترازية وما ترتب عليه من آثار على كاهل الأسر من ديون كان تمويل بنك الرياض الشخصي، حيث يسعى العديد من مواطني المملكة العربية السعودية على معرفة تفاصيل التمويل الشخصي من بنك الرياض، ويقدم بنك الرياض عدة حلول للتمويل الشخصي والعقاري، وكذلك يتيح بنك الرياض عدة قروض يمكن العميل من خلالها إختيار الأنسب له، ومن خلال مقالي سوف أوضح مميزات وطريقة الحصول على تمويل شخصي من بنك الرياض، ومن خلال مقالي ومن موقع ثقفني أكتب عن أسرع تمويل أون لاين فقد أطلق بنك الرياض خدمة جديدة تعد الأولى من نوعها في المملكة تمكّن العملاء من الحصول على موافقة التمويل الشخصي في ثواني وعبر أون لاين الرياض، وذلك ضمن إستراتيجيته للتطوير المستمر وابتكار الحلول المصرفية الرقمية بما يلبي إحتياجات عملائه.

خطوات الحصول على تمويل شخصي عن طريق أونلاين الرياض:

حيث يوفر بنك الرياض امكانية التقديم على طلب التمويل او إعادة التمويل عن طريق أونلاين الرياض او موبايل الرياض، وذلك يقع على العملاء الذين سبق لهم بأخذ تمويل شخصي من قبل وتم سداد 20% من أصل مبلغ التمويل ، وتأتي الخطوات على النحو التالي:

على العميل التوجه اولا بالدخول على رابط موقع اون لاين الرياض. قم ببدأ عملية تسجيل الدخول. قم من خلال الصفحة الرئيسية اختيار كلمة طلب منتجات. ثم اضغط على كلمة التمويل الشخصي. ستظهر لك نافذة عليك تعبئة البيانات المطلوبة بطريقة صحيحة. ثم انقر على كلمة أرسل الطلب. سيتم مراجعة طلبك، وحال الموافقة على طلب التمويل سيتم اخطارك عبر رسالة نصية.

المميزات التي يتيحها بنك الرياض على التمويل الشخصي:

والتي تعد أفضل مميزات قد يمنحها أي بنك وهي كالتالي: