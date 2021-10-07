أخبار اليمن : الأمين العام المساعد يعزي بوفاة الشيخ فضل العبدلي

الأمين العام المساعد يعزي بوفاة الشيخ فضل العبدليبعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ فضل حميد سالم العبدلي، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن والمجتمع.

وأشاد الوهباني فى البرقية التي بعثها إلى أشقاء الفقيد محمد ووليد واحمد وشمسان حميد سالم العبدلي، وإلى أولاده عبدالعزيز وهود فضل العبدلي، بمناقب الراحل ومواقفه الوطنية والاجتماعية حيث كان من الساعين لوحدة الصف والعاملين في الإصلاح بين الناس وخدمة استقرار مجتمعه، مؤكداً ان الوطن فقد برحيله واحداً من ابنائه ورجاله المخلصين.

مُعبراً باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن أحر تعازيه وعميق مواساته لكافة آل العبدلي في بني عبدالله مديرية وصاب السافل محافظة ذمار.. سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون.