العاهل المغربي يعين الحكومة الجديدة برئاسة عزيز أخنوش

ترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس، يوم الخميس، في القصر الملكي بمدينة فاس، وسط البلاد، مراسم تعيين أعضاء الحكومة الجديدة التي ضمت ثلاثة أحزاب.

ويأتي تعيين ائتلاف حكومي جديد في المغرب، في ضوء نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في الثامن من سبتمبر الماضي.

وفي وقت سابق، كلف الملك محمد السادس، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، بتشكيل حكومة جديدة، بعدما حصل على الرتبة الأولى في الانتخابات.

وعقب جولات من التشاور، أعلن أخنوش ائتلافا حكوميا مع حزب الأصالة والمعاصرة الذي حل في المركز الثاني، وحزب الاستقلال الذي جاء ثالثا.

في ما يلي تشكيلة الحكومة:



– عزيز أخنوش، رئيس الحكومة،

– عبد الوافي لفتيت: وزير الداخلية،

– ناصر بوريطة: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج،

– عبد اللطيف وهبي: وزير العدل،

– أحمد التوفيق: وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية،

– محمد حجوي: الأمين العام للحكومة،

– نادية فتاح العلوي: وزيرة الاقتصاد والمالية،

– نزار بركة: وزير التجهيز والماء،

– شكيب بنموسى: وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة،

– نبيلة الرميلي: وزيرة الصحة والحماية الاجتماعية،

– فاطمة الزهراء المنصوري: وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة،

– محمد صديقي: وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات،

– يونس سكوري: وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والشغل والكفاءات،

– رياض مزور: وزير الصناعة والتجارة،

– فاطمة الزهراء عمور: وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني،

– عبد اللطيف ميراوي: وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار،

– ليلى بنعلي: وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة،

– محمد عبد الجليل: وزير النقل واللوجيستيك،

– محمد مهدي بنسعيد: وزير الشباب، والثقافة والتواصل،

– اعواطف حيار: وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة،

– عبد اللطيف لوديي: الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني،

– محسن جازولي: الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية.

– فوزي لقجع: الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية،

– مصطفى بايتاس: الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة،

– غيثة مزور: الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

وسيتم لاحقا تعيين كتاب دولة في بعض القطاعات الوزارية.

وبهذه المناسبة، أدى أعضاء الحكومة الجدد القسم بين يدي الملك محمد السادس.