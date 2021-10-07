مصر.. حادث سير مروع يودي بحياة 10 أشخاص من أسرة واحدة

شهدت محافظة الجيزة، في مصر، حادثًا مروّعًا حيث لقيَّ 9 أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم، بعد انقلاب سيارتهم على الطريق الصحراوي الشرقي.

وأسفر الحادث عن مصرع رجل و4 سيدات و5 أطفال، بينما يصارع رضيع يبلغ من العمر 9 أشهر الموت إثر إصابته بنزيف في المخ. وبحسب تقارير محلية، فإنَّ مسؤول غرفة عمليات المرور تلقى إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث سير بالطريق المشار إليه نطاق مركز أطفيح. وانتقلت قيادات قطاع جنوب الجيزة إلى مستشفى أطفيح المركزي؛ لمتابعة تطورات الحادث. وتبيَّن بالفحص أنَّ قائد السيارة مُسِّن كان رفقة زوجتيه وزوجتي نجليه و6 أطفال لقوا مصرعهم جميعًا باستثناء رضيع. وتبين بالفحص والمعاينة أنه أثناء سير سيارة بالطريق اتجاه بني سويف، اختلت عجلة القيادة بيد السائق، ما أسفر عن انقلابها. وجرى إيداع الجثامين المشرحة بينما يتلقى الرضيع العلاج، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتصريح بالدفن.

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