مصر.. العثور على لقاحات كورونا وسط القمامة والسلطات تحقق

حالة كبيرة من الجدل بين الرأي العام في مصر بعد العثور على كمية من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا ملقاة وسط القمامة في إحدى قرى محافظة المنيا بالصعيد جنوبي العاصمة القاهرة
وعثر أهالي قرية أبشاق بمركز بني مزار في المنيا على كميات كبيرة من الأكياس تحوي لقاحات مضادة لفيروس كورونا مغلفة في عبواتها ولم تستخدم، ملقاة في القمامة بجانب إحدى الترع.
تم إبلاغ السلطات الأمنية التي حضرت على الفور وتحفظت على الكمية وتم إخطار النيابة العامة من أجل التحقيق لكشف ملابسات الواقعة.
وتسبب هذا في تعليقات كثيرة غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي بمجرد نشر الصور خاصة أن هناك عدد كثير من المعلقين أكدوا أنهم سجلوا للحصول على التطعيم منذ فترة ولم يحصلوا عليه حتى الآن وطالبوا بالبحث عن مرتكب هذه الجريمة بحسب وصفهم ومحاسبته على هذا الإهدار للقاحات مهمة في ظل جائحة عالمية يواجهها العالم.
وقال بق محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، في تصريح لموقع دوت الخليج إن الواقعة تخضع لتحقيقات مديرية الصحة بالمنيا وكذلك لتحقيقات النيابة العامة وأنه سيتم إعلان التفاصيل حين انتهاء التحقيقات وكشف ملابسات ما حدث.
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