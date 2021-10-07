جوتيريش يطلب توفير 8 مليارات دولار لتطعيم 40% من سكان العالم بنهاية...

أطلق الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الخميس، مناشدة لتوفير 8 مليارات دولار لتطعيم 40 بالمئة من سكان العالم على نحو عادل بحلول نهاية العام.
في حين أطلقت منظمة الصحة العالمية خطة تستهدف تطعيم 70 بالمئة من سكان العالم بحلول منتصف عام 2022.
وقال غوتيريش في تصريح صحفي اليوم "نجاح هذه الخطة يتطلب قطعا التوزيع العادل".
وأضاف "دون نهج منسق ومنصف لن يدوم انخفاض الحالات في أي دولة بمرور الوقت من أجل مصلحة الجميع لابد من الوصول بكل الدول على وجه السرعة إلى مستوى عال من الطعيم".
ويضغط غوتيريش من أجل دفع مجموعة الدول العشرين الغنية في قمة تنعقد في روما الشهر الحالي لتحقيق "رغبتها في تطعيم العالم".
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