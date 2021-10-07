Here لينك نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021 صدور نتائج التنسيق عبر بوابة الحكومة المصرية

لينك نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021، مازال البحث مستمر بشكل كبير في الفترة الحالية عن لينك نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021، وذلك ليتمكن جميع طلاب الدبلومات الفنية من التعرف على الكليات والمعاهد المقبولين بها، وذلك قبل بداية العام الدراسي الجديد 2021/2022، حيث ان العام الدراسي الجامعي الجديد من المقرر أن يبدأ بعد غدٍ السبت الموافق يوم 9 أكتوبر 2021، والجدير بالذكر ان نتيجة التنسيق من المقرر ان تصدر قبل مساء غدًا الجمعة 8 اكتوبر 2021، وذلك ليتمكن جميع الطلاب من تقديم الأوراق الخاصة بهم والتي تثبت دخولهم إلى الجامعة او المعهد المرشح لهم في يوم الجمعة او السبت للالتحاق بالجامعة في أقرب وقت ممكن، و للتعرف على الرابط الخاص بنتيجة التنسيق وخطوات الدخول إلى الرابط تابعونا من خلال موقع ثقفني الإخباري.

لينك نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021

لقد تم اغلاق الرابط الخاص بالتقديم في الكليات والمعاهد لطلبة الدبلومات الفنية منذ حوالي عشرة أيام، وبعد ذلك قد تم طرح لينك نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021 وهو غير مفعل في الوقت الحالي، حيث انه من المقرر أن يتم تفعيل الرابط الخاص بالاستعلام بعد المؤتمر الصحفي الخاص بوزير التربية والتعليم والتعليم الفني المصري الدكتور طارق شوقي، بالاضافة إلى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، حيث ان هناك مؤتمر من المقرر أن تصدر به تفاصيل تنسيق الدبلومات الفنية، على أن يتم تحديد موعد المؤتمر الصحفي خلال الساعات القادمة، مع صدور التفاصيل الخاصة بالمؤتمر من خلال صفحة الدكتور طارق شوقي الرسمية.

الدخول إلى لينك نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021

يمكن الان لجميع الطلاب الدخول إلى لينك نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021 عن طريق اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .

قم بالنقر على “تسجيل رغبات الجامعات لطلاب الدبلومات الفنية”.

سيطلب منك الموقع بعض البيانات الهامة مثل التخصص الثانوي (ثانوي فني صناعي، زراعي، فندقي، تجاري) بالاضافة إلى عدد سنوات الدراسة (ثلاثة سنوات، خمسة سنوات) وبعض البيانات الاخرى مثل الرقم القومي ومحل السكن.

بعد الانتهاء من ادخال جميع البيانات المطلوبة اضغط على تسجيل ثم قم بالضغط على طباعة ورقة التسجيل.

ظهرت اليوم نتيجه تنسيق الدبلومات الفنية والتي تزايد البحث عنها اليوم بشكل خاص ومكثف جدا، لذلك قدمنا لكم طريقة الاستعلام عنها بشكل الكتروني وذلك عبر موقع تنسيق الالكتروني، حيث يقوم كل طالب بإدخال رقم الجلوس الخاص به وباقي البيانات المطلوبة منه بشكل صحيح ثم الضغط على عرض النتيجة لتظهر أمامه على الفور.