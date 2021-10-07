الرئيس التونسى: لابد من تطهير جميع المؤسسات تلبية لإرادة الشعب

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس التونسى، قيس سعيد، أنه لا بد من تطهير جميع المؤسسات فى البلاد تلبية لإرادة الشعب ومحاسبة الضالعين فيها وتطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة ووضع حد للاختيارات والممارسات السابقة ولكل مظاهر الفساد والتلاعب بقوت التونسيين.





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