فيديو.. إصابة 6 أشخاص جراء زلزال طوكيو

جدة - نرمين السيد - وأشارت الهيئة نقلا عن بيانات رجال الدفاع المدنى، أن "4 أشخاص أصيبوا فى محافظة تشيبا الواقعة بمنطقة كانتو"، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".

وأضافت، أن "عدة عربات قطار خرجت عن مسارها فى فرع فى منطقة أداتشى بطوكيو، مما أدى إلى إصابة شخصين على الأقل".

وتابعت: "قام سائق القطار بالضغط على الفرامل فجأة بسبب الزلزال، ونتيجة لذلك، خرجت عدة عربات عن مسارها، إلا أنها لم تنقلب"، فيما تم إجلاء جميع الركاب من القطار.

ووقع مركز الزلزال على حدود محافظتى طوكيو وتشيبا، وكان مركزه على عمق 80 كم، ولم يتم الإعلان عن وجود خطر "تسونامى".