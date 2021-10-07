برئاسة أخنوش.. تشكيل الحكومة المغربية الجديدة

جدة - نرمين السيد - وتضمنت الحكومة المغربية، الجديدة التى اعتمدها اليوم بالقصر الملكى بفاس، 7 وزيرات من ضمن 24 وزيرا. وحسبما أوضحت وكالة الأنباء المغربية، جاء تشكيل الحكومة الجديدة وفق التالى: - عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، - عبد الوافى لفتيت: وزير الداخلية، - ناصر بوريطة: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقى والمغاربة المقيمين بالخارج، - عبد اللطيف وهبى: وزير العدل، - أحمد التوفيق: وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، - محمد حجوى: الأمين العام للحكومة، - نادية فتاح العلوى: وزيرة الاقتصاد والمالية، - نزار بركة: وزير التجهيز والماء، - شكيب بنموسى: وزير التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة، - نبيلة الرميلى: وزيرة الصحة والحماية الاجتماعية، - فاطمة الزهراء المنصورى: وزيرة إعداد التراب الوطنى والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، - محمد صديقى: وزير الفلاحة والصيد البحرى والتنمية القروية والمياه والغابات، - يونس سكورى: وزير الإدماج الاقتصادى والمقاولة الصغرى، والشغل والكفاءات، - رياض مزور: وزير الصناعة والتجارة، - فاطمة الزهراء عمور: وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعى والتضامنى، - عبد اللطيف ميراوى: وزير التعليم العالى والبحث العلمى والابتكار، - ليلى بنعلى: وزيرة الانتقال الطاقى والتنمية المستدامة، - محمد عبد الجليل: وزير النقل واللوجيستيك، - محمد مهدى بنسعيد: وزير الشباب، والثقافة والتواصل، - عواطف حيار: وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعى والأسرة، - عبد اللطيف لوديى: الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطنى، - محسن جازولى: الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، - فوزى لقجع: الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، - مصطفى بايتاس: الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمى باسم الحكومة، - غيثة مزور: الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمى وإصلاح الإدارة، وأوضحت الوكالة المغربية، أنه سيتم لاحقا تعيين كتاب دولة فى بعض القطاعات الوزارية، مشيرة إلى أن أعضاء الحكومة الجديدة، أدوا القسم أمام الملك محمد السادس.

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